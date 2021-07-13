منى زكي: “أحمد حلمي أعقل مني.. وبخاف أحسده”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صرحت النجمة المصرية، منى زكي، بأن زوجها النجم أحمد حلمي يتمتع بقدر كبير من العقلانية والحكمة، ما يجعله قادراً على اتخاذ القرارات الصائبة، موضحة أنها تتجنب الحديث عنه في الكثير من اللقاءات حتى لا تحسده.

وقالت، في برومو برنامج “abtalk” عن أحمد حلمي: “أنا زوجي أعقل مني بكتير.. أنا مش عايزة أتكلم كتير عليه بخاف أحسده بجد”.

أما عن الأشياء التي تجعلها تشعر بالخوف، فأوضحت أن هناك الكثير من الأمور التي تخشى وقوعها، كما شهد هذا اللقاء تأثر الفنانة المصرية لدرجة البكاء، وذلك عند حديثها عن أصعب موقف مرت به في حياتها.

وتحدثت عن علاقتها بوالدها الراحل، مشيرة إلى أنها كانت تحبه كثيراً ومرتبطة به لدرجة كبيرة، موضحة أنه قدم استقالته، ووهب حياته لابنتها لي لي، نظراً لتعلقه الكبير بها وبابنتها.

وسبق أن سخرت الفنانة المصرية منى زكي من زوجها أحمد حلمي، بعدما غير حالته لمتزوج عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”، رغم زواجهما منذ قرابة الـ20 عاماً.

ونشرت، عبر خاصية “ستوري” على حسابها في “إنستغرام”، صورة لمنشور زوجها الفنان أحمد حلمي، وتساءلت: “ممكن شرح؟”، كما أشارت إلى الحساب الرسمي للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وقالت لها مداعبة: “أوعي يكون ليكي علاقة بالموضوع؟”.

يذكر أن منى زكي شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل “لعبة نيوتن”، الذي حقق مشاهدات واسعة على مستوى مصر والوطن العربي، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي مشوق.

أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم “الصندوق الأسود”، وشارك في بطولته مصطفى خاطر، شريف سلامة، هلا السعيد، وأسماء جلال، وقصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج “سينرجي” و”أفلام مصر العالمية”، و”نيو سينشري”، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وتزوجت منى زكي الفنان أحمد حلمي عام 2002، ولديهما ثلاثة أولاد، ولها العديد من الأعمال الفنية الناجحة.. الدرامية والسينمائية والمسرحية.