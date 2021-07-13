الأميرة آن حذرت الأمير هاري من ميغان قبل الزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الكاتبة البريطانية، ليدي كولين كامبل، عن موقف الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة إليزابيث الثانية، من زواج الأمير هاري من الممثلة السابقة ميغان ماركل.

وقالت كامبل إن الأميرة آن عارضت بشدة زواج الأمير هاري من ماركل، وحذرته في وقت مبكر من الزواج بها، وقالت إنها تجد ميغان غير ملائمة للحياة والأسرة الملكية، فهي لا تتناسب معهم مطلقاً.

وقالت الاميرة آن، للأمير هاري، إن ميغان مجرد اختيار خاطئ بالنسبة للبلاد والعائلة المالكة، وهي غير ملائمة على الإطلاق لتصبح عضواً ملكياً يحمل مسؤوليات وامتيازات ملكية.

وصرحت الكاتبة البريطانية كامبل بأن ميغان كانت تسعى في الأساس لجذب الانتباه، والحصول على الشهرة. وكشفت العديد من التقارير الصحافية، بعد المقابلة التاريخية التي ظهر بها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع المذيعة الأميركية أوبرا وينفري، وصرحا خلالها بأن هناك فرداً ملكياً كان قلقاً حول لون بشرة آرتشي، أن هذا الشخص هو الأميرة آن التي أثارت المخاوف والقلق حول لون بشرة آرتشي، وهل ستكون داكنة أم لا؟

والجدير ذكره أن الأمير هاري منذ زواجه بالممثلة السابقة ميغان ماركل في عام 2018، وهما يواجهان العديد من الضغوط، داخل القصر ومن وسائل الإعلام، وكشف الثنائي خلال مقابلتهما مع وينفري أن ميغان ساءت حالتها النفسية للغاية، خلال فترة حملها بطفلهما الأول آرتشي، لدرجة التفكير في الانتحار. وواصل الثنائي اتهامهما القصر الملكي بالتخلي عن ميغان، وعدم تقديم الدعم والمساندة النفسية لها.

لذلك قرر الثنائي الخروج من الحياة الملكية، والتنحي عن أدوارهما، بحثاً عن حياة أكثر استقلالية بعيداً عن البروتوكولات الرسمية. وبالفعل انتقلا للعيش في الولايات المتحدة الأميركية، واستقبلا طفلتهما الثانية ليليبت ديانا وندسور، ووقع اختيار الزوجين على هذا الاسم، تكريماً لوالدة الأمير الراحلة، الأميرة ديانا، ولجدته الملكة إليزابيث الثانية.

ومؤخراً ووسط الدراما والخلافات الملكية المندلعة خاصة بين الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام، دشن الشقيقان تمثال والدتهما الأميرة ديانا، من أجل تخليد ذكرى مولدها الـ60.