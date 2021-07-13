أنجلينا جولي تثير شائعات ارتباطها بـ”ذا ويكند” مرة أخرى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ أيام قليلة ظهرت النجمة الأميركية، أنجلينا جولي، برفقة المغني الكندي ذا ويكند، وهما يتناولان العشاء داخل أحد المطاعم الإيطالية الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وانطلقت الشائعات حينها عن بدء الثنائي المواعدة.

ورغم عدم وجود علاقة صداقة تجمع بين جولي وذا ويكند، من قبل، فإنه ذكرها هي وحبيبته السابقة المغنية سيلينا غوميز في إحدى أغنياته، التي حققت نجاحاً ساحقاً، لذلك عندما ظهرت جولي برفقته أثارت شائعات بدء ارتباط عاطفي بينهما.

ولم يتوقف الأمر على الخروج لتناول العشاء، ولكن ظهر الثنائي مرة أخرى بعد مرور أقل من أسبوعين على لقائهما الأول، وهما يحضران حفلاً موسيقياً خاصاً.

والجدير ذكره أن حبيبة ذا ويكند السابقة، المغنية الشهيرة سيلينا غوميز، وأثناء زواج جولي من النجم براد بيت، أثيرت شائعات تفيد بأن بيت معجب بشكل كبير بغوميز، وتغزل بها علناً أثناء وجود جولي برفقته، ما أثار غضبها.

يأتي خبر ارتباط جولي بالتزامن مع اندلاع الشائعات حول ارتباط زوجها السابق براد بيت بمواطنته المغنية أندرا داري، بعد أن شوهدت برفقته في كواليس مهرجان الأوسكار، وأكدت عدة مصادر مقربة أن الثنائي تبادلا أرقام الهواتف، وأن بيت كان يتغزل بها.

لكن خرجت داي بعد هذه الشائعات عن صمتها، لتنفي وجود أي ارتباط عاطفي يجمعها ببيت، وأكدت أنها كانت تشعر بالسعادة والحماس عندما قابلته في مهرجان الأوسكار؛ لأن هذه هي المرة الأولى التي تلتقيه وجهاً لوجه.

وحصل بيت، في وقت سابق، على حق الحضانة المشتركة مع جولي من أجل رعاية أطفالهما الستة، وذلك رغم محاولات جولي إثبات تعرضها وأبنائها للعنف المنزلي من قِبل بيت، لكن جاء الحكم في النهاية لصالح بيت، بعد أن رفض القاضي الاستماع لشهادة الأبناء في ما يخص هذا الأمر.