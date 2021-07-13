كاردي بي تُفاجئ ابنتها بقلادة من الألماس في عيد ميلادها الثالث

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت المغنية العالمية، كاردي بي، ابنتها “كالتشر”، ذات الثلاثة أعوام بهدية غير متوقعة في عيد ميلادها.

وبعد أيام فقط من إقامة حفل لطفلتها الصغيرة، منحت مغنية الراب البالغة من العمر 28 عاماً ابنتها عقداً ماسياً مذهلاً مزوداً بخمس حليات مخصصة، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وهذا العقد الفخم من تصميم الصائغ الشهير، إليوت إليانت، ويمتاز بـ5 حليات أحدها لأول حرف من اسمها الأول، وحلية على شكل حقيبة يد هيرميس الوردي، وشعار شانيل وميني ماوس وقلب.

ويبدو أن الهدية حازت إعجاب الطفلة، إذ ارتدتها على الفور، كما تبين من الصور المنشورة على حساب كاردي بي الخاص.

وكانت قد شاركت كاردي بي، التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها المغني أوفست (29 عاماً)، صوراً من رحلتهم إلى متنزه “أمريكان دريم” في نيو جيرسي.

كما جهزت النجمة حفلاً فاخراً سابقاً لابنتها وكعكة سندريلا الشاهقة، وارتدت كاردي بي وابنتها فستانين ورديين زاهيين متناسقين تماماً مع الحفل.

كانت قد صنفت مجلة “فوربس” كاردي بي كأكثر مغنيات الراب تأثيراً في كل العصور، وهي أعلى مغنية راب في جميع الأوقات، حسب التصنيف الفردي لأفضل الفنانين.