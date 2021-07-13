مفاجأة جديدة من غادة عبد الرازق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة جديدة، تعاقدت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق مع إحدى شركات الإنتاج على القيام ببطولة عمل مسرحي جديد، يعيدها إلى خشبة المسرح بعد فترة غياب طويلة.

وتعقد عبد الرازق جلسات مكثفة مع الشركة المنتجة للتحضير للمسرحية على أن يتم تقديمها في عطلة كل أسبوع، وتحديداً يومَي الجمعة والسبت أسبوعياً، خاصة أن العمل الجديد ينتمي إلى الأعمال المسرحية الاستعراضية، والتي تتطلب تفرغاً ومجهوداً كبيراً.

وتبدأ غادة تحضيراتها للعمل المسرحي الجديد، والذي لم تستقر بعد على اسم نهائي له، عقب اجازة عيد الأضحى المقبل، وذلك بعد التعاقد مع جميع النجوم المشاركين في بطولته.

يُذكر أن غادة عبد الرازق قدّمت في موسم رمضان الماضي مسلسل “لحم غزال”، والذي شاركها في بطولته الفنانون: وفاء عامر، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، ومي سليم.