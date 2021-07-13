أناقة الرجال في مهرجان كان السينمائي.. أجمل إطلالات الفنانين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تقام حاليًا الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي بمشاركة عدد كبير من نجوم هوليوود والفن عالميًا.

ورغم إن إطلالات النساء عادة ما تخطف الأنظار، فإن أناقة الرجال في هذه الدورة فرضت نفسها بقوة ولفتت أنظار المعجبين.

ورصد موقع "إسكواير" البريطاني، أبرز إطلالات الرجال التي تركت الجمهور في حالة إعجاب وتحاكى عنها حضور المهرجان.

بداية، تمكن الممثل الأمريكي تيموثي شالاميه من خطف الأنظار بأناقته بفضل بدلته الفضية الأنيقة من تصميم توم فورد، والنظارة الشمسية التي ارتداها خلال افتتاح فيلم French Dispatch (الوفد الفرنسي) للمخرج ويس أندرسون.





وذكر الموقع، أن أبطال فيلم "الوفد الفرنسي" على وجه الخصوص تمتعوا بحس أنيق في اختيارات ملابسهم.





وارتدى النجم أدريان برودي بدلة سوداء أنيقة خلال افتتاح فيلم "الوفد الفرنسي"، الذي يشارك في بطولته بجوار مجموعة من كبار نجوم هوليوود.





وخطف المخرج الأمريكي سبايك لي الأنظار وزوجته تونيا لويس لي، إذ حرص على ارتداء إطلالات مختلفة بألوان مبهجة على امتداد أيام المهرجان.





وكان للممثل الهايتي جيمي جين لويس حضورًا متألقًا، وأشاد المهتمين بالموضة باختياراته الأنيقة.

وانطلق مهرجان كان السينمائي 6 يوليو/تموز ويستمر لمدة 7 أيام.



