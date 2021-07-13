وفاة بطل "بيكي بلايندرز" بعد ساعات من مغادرة المستشفى.. ماذا حدث؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي الممثل الإنجليزي توبي كيركأب، بطل سلسلة Peaky Blinders (بيكي بلايندرز) بشكل مفاجئ بعد ساعات من مغادرته المستشفى.

ووفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، غادر توبي مستشفى هدرسفيلد رويال إنفيرماري الإنجليزي بعد علاجه من آلام في الصدر وتنميل في الذراعين، حيث تم تشخيصه بالتهاب المعدة ومنحه العلاج اللازم ثم خروجه من المستشفى.

وأضاف الموقع، أن تقرير الطبيب الشرعي كشف أن حالى توبي ازدادت سوءًا بمجرد مغادرته المستشفى، وبدأ مرحلة القيء قبل أن يعاني من أزمة قلبية حادة.





وتابع، أن الفحوصات الأولية للجثة أشارت إلى أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية، إلا أن أسرته طالبت بإجراء فحص أكثر دقة بسبب شكوكهم في العلاج الذي تلقاه في المستشفى.

وذكرت مساعدة الطبيب الشرعي، كاتي ديكنسون، أن توبي كان يعاني من مشاكل تعاطي وإدمان الكحوليات، على أن يصدر الحكم النهائي في آخر سبتمبر/أيلول المقبل.

وحسب الموقع، تخرج توبي من جامعة هدرسفيلد وشارك في عدد من العروض التلفزيونية الصغيرة قبل أن تنطلق مسيرته الفنية في 2015.