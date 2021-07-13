زوجة ويل سميث تحلق رأسها في عيد ميلادها الـ50.. ما القصة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاحظ المشاهدون، أن الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث أصبحت ترتدي "تربون" أو حجاب على رأسها في برنامجها Red Table Talk.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت جادا بينكيت زوجة النجم الأمريكي ويل سميث، أن تحت غطاء الشعر لا يوجد شيء، إذ أنها قامت بحلق رأسها بالكامل بمناسبة عيد مولدها الـ50.

ونشرت "جادا" عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" صورة تظهر فيها قصة شعرها الجديدة، برفقة ابنتها ويلو، وأرفقت الصورة بتعليق: ويلو أرغمتني على فعلها لأن وقت الحرية قد آن، ولكن ماذا عن عيد ميلادي الـ50؟





وذكر الموقع، أن منشور "جادا" تلقى سيلا من الإعجابات عبر أنستقرام، إذ علقت والدة المغنية بيونسيه: "جميل، إن القصة تظهر وجهك الجميل وعينيك الرائعتين".

وأضاف، أن ويلو مثل أمها كانت تمتلك شعرًا طويلًا قبل أن تقصه وتظهر بشعر قصير في الآونة الأخيرة.

وتستضيف "جادا" في برنامجها "حوار المائدة الحمراء" عددا من نجوم هوليوود ومن ضمنهم عائلتها للحديث عن المشاكل الشخصية التي تعرضوا لها وكيف تغلبوا عليها.