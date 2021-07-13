تنسيق إماراتي أمريكي لمكافحة الجرائم المالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وفد مصرفي إماراتي مع القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكية عددا من القضايا المتعلقة بالامتثال للجرائم المالية.

وناقش وفد من لجنة الامتثال التابعة لاتحاد مصارف الإمارات، برئاسة جمال صالح، المدير العام، في اجتماع مع بول أهيرن، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة الأمريكية نائب مساعد الوزير لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية، تسليط الضوء على التقدم الملحوظ فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش أعضاء الوفد مع بول أهيرن، التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي، والمرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى الخطوات التي تتخذها المؤسسات المالية لإدارة مخاطر الامتثال وتسييرها بشكل أكثر فاعلية.

كما ناقش الوفد المبادرات واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في القطاع المالي تحت الإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبدعم ومشاركة المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في جميع أنحاء الدولة، والتي تهدف جميعها إلى تحسين الكفاءة والفاعلية وزيادة الرقابة الداخلية والمساءلة ، للمساعدة في وقف تدفق الأموال المغسولة، وذلك حسب وكالة أنباء الإمارات.



وضم وفد اتحاد مصارف الإمارات إلى جانب المدير العام جمال صالح، كلاً من فيكتور ماتونوتوف، الرئيس التنفيذي لقسم لامتثال في بنك الإمارات دبي الوطني، ورئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، بالإضافة إلى 6 ممثلين عن إدارة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، واللجان الاستشارية للامتثال من بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك "إتش إس بي سي"، وبنك المشرق، والبنك العربي.

وقال جمال صالح: "تربط مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، علاقة وثيقة وطويلة الأمد، وأتاح الاجتماع مع أهيرن للمصارف الأعضاء فرصة أخرى للاستماع إلى آخر التحديثات من الجانبين بشأن التطورات الرئيسية، فضلاً عن مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في جهود الامتثال ومناقشة طرق الحد من تدفق الأموال غير المشروعة".

وتابع: "وعلى الرغم من أن التدفقات المالية غير المشروعة تشكل تهديداً خطيراً على استقرار النظام المالي العالمي، إلا أن المؤسسات المالية في كل مكان تواجه تعقيدات متزايدة في التعامل مع مخاطر الامتثال".

من جانبه قال فيكتور ماتونوتوف: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة لوقف تدفق الأموال المغسولة.. لقد كان اجتماعنا مع أهيرن مفيداً للغاية، وأتاح لنا الفرصة لزيادة فهمنا للتحديات التي تواجه هذا القطاع".

وتابع: "نحن نسعى جاهدين لتعزيز العلاقات المالية الثنائية بين المصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات والمصارف الشريكة في الولايات المتحدة الأمريكية".