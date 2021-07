شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جون سينا ​​ملطخ بالدماء أثناء تصويره فيلم The Suicide Squad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين النجم جون سينا، أثناء تصويره فيلم The Suicide Squad، وهو ملطخ بالدماء المزيفة بسبب التصوير، وهو العمل الذي من المقرر إطلاقه للمخرج Gunn في 6 أغسطس 2021 وهو من بطولة مارجوت روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.



جون سينا

جون سينا أحد أشهر نجوم WWE بل والأكثر نجاحا وحصولا على البطولات، ولد جون "فيليكس أنتوني سينا" في 23 إبريل 1977 لأب من أصول إيطالية بينما الأم "كارول" من أصول إنجليزية فرنسية وكندية وهي ابنة لاعب البيسبول جوني لوبين، وفى دراسته كان جون سينا بارعا في علم وظائف الأعضاء وعلم التشريح البشري لكن حبه لكمال الأجسا دفعه للعمل كسائق في شركة ليموزين.

بعد تخرجه من الكلية عام 1998، وأمضى ليال وهو غير قادر على تحمل مصاريف شقته، ظهر لأول مرة في الاتحاد العالمي للمصارعة في مباراة ضد ميكي ريتشاردسون في 10 أكتوبرعام 2000 لكنه خسر المباراة بعدها بعام فاز في مباراته ضد آرون أجيليرا وسرعان ما وقع عقده مع WWE.