محمد هنيدي: المسرح متعته لا توصف.. ومفيش حد فينا مبيستناش مسرحيات العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ النجم محمد هنيدي، جمهوره ومتابعيه، بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشر هنيدي، مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "تويتر"، مصحوبا بتعليق: "العيد جاي.. ومفيش حد فينا مبيستناش مسرحيات العيد ويقعد قدام التلفزيون ويشوف مسرحية يمكن شافها ألف مرة من قبل، إيه أكتر مسرحيات بتستنوها؟".

وقال هنيدي في الفيديو: "جه العيد وكل سنة وأنتوا طيبين، وعادة العيد لما يجي بيفكرنا بحاجة مهمة جدا، وهي المسرح، المسرح الحمد لله كل ذكرياتنا موجودة في المسرح وبالتحديد أيام العيد، كنا بنعيد مع الجمهور، وكان بيبقى أجمل عيد الحقيقة".

أضاف: "أنا شخصيا استمتعت في العيد على المسرح، أعياد كتيرة أوي مع روايات كتيرة أوي، حتى لو معنديش مسرح في العيد أحس أني لازم أكون واقف على خشبة المسرح، المسرح متعته لا توصف سواء في العيد أو غيره".

اختتم: "في العيد اتعودنا نتفرج على مسرحية إيه أول يوم العيد، كان في روايات جميلة جدا بتتعرض ومازالت، العيد لازم يبقى فيه مسرح، سواء في التليفزيون أو الواحد يخرج يروح مسرح، المسرح هو في حد ذاته عيد سواء الواحد بيتفرج أو بيمثل، كل سنة وحضراتكم طيبين".

وينتظر النجم محمد هنيدي طرح فيلمه "الإنس والنمس" في دور العرض السينمائي مطلع أغسطس المقبل، مع النجوم: منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، سليمان عيد، صابرين وعارفة عبد الرسول وغيرهم، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.