عاصي الحلاني يساند الشعب العراقي: أتمنى أن تكون أخر الأحزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

ساند النجم اللبناني عاصي الحلاني، اليوم الثلاثاء، الشعب العراقي الشقيق إثر وقوع كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "خالص العزاء والمواساة لأهلنا وأحبابنا في العراق، والصلوات لأرواح الضحايا الشهداء، راجياً من الله أن يسكنهم فسيح جناته.. أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأن تكون أخر الأحزان على العراق والشعب العراقي الحبيب.. مستشفى الحسين".

وكان حريق نشب أمس الاثنين في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أوقع 64 قتيلا ونحو مئة مصاب بعضهم في حالة حرجة، وفق أحدث إحصائية رسمية.