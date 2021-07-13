نانسي عجرم تساند الشعب العراقي: رحم الله ضحايا مستشفى الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، رسالة دعم إلى الشعب العراقي إثر وقوع كارثة الحريق الذي طال مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.

وكتبت نانسي، عبر حسابها على موقع "تويتر": "أتابع بأسى الأخبار في العراق.. رحم الله الضحايا.. لذويهم الصبر وللجرحى الشفاء العاجل.. مستشفى الحسين".

وكان حريق نشب أمس الاثنين في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، ما أوقع 64 قتيلا ونحو مئة مصاب بعضهم في حالة حرجة، وفق أحدث إحصائية رسمية.