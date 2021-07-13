حقيقة عودة محمد رشاد إلى طليقته مي حلمي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:57 مساءً - انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا حول عودة الفنان ” محمد رشاد ” إلى طليقته الإعلامية ” مي حلمي ” بعد مرور عدة أشهر على إنفصالهما .

وحرص محمد رشاد على كشف حقيقة الأمر حيث نفى ما يتم تداوله عن عودته إلى مي حلمي مؤكدا على أنها مجرد شائعات وأنه لا يفكر في ذلك نهائيا مطالبا من الجميع بالتوقف عن الحديث في هذا الموضوع .

فكتب محمد رشاد في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ومسيجات بتتبعت لي تسألني هو في عودة ولا إيه وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تماماً ” .

وتابع : ” فأحب أقول لكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتم أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى .. العاقل لا يُلدغ مرتين وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء .. صباحكم جميل ” .

وأضاف في تعليق له عبر حسابه على موقع إنستجرام : ” كلمتين لكل حد مهم في حياتي .. أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين يا ريت قبل تصدير أي خبر يخص إسمي الرجوع ليا أو لمدير أعمالي ” .

واستكمل محمد رشاد : ” بالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء ياريت يلغوا المتابعة أفضل ” .