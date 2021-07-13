رامي صبري يوجه رسالة إلى شقيقه الراحل : ” بقيت أحسن مني “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” رامي صبري ” منشورا له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجه من خلاله رسالة إلى شقيقه الراحل ” كريم صبري ” .

وتضمن المنشور صورة لرامي صبري تجمعه بشقيقه كتب في تعليقه عليها بكلمات مؤثرة : ” دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي .. ربنا يرحمك .. ادعوله ” .

يذكر أن كريم صبري كان قد رحل عن عالمنا مساء يوم الأحد الماضي بعد وفاته غرقا في ترعة المريوطية وشيعت جنازته يوم أمس وتم دفن جثمانه في مقابر العائلة بطريق الواحات .