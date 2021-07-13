ممثلة مصرية تكشف عن إصابتها بمرض نادر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشفت الممثلة ” عبير أحمد ” عن إصابتها بمرض ” الوهن العضلي ” وهو مرض نادر وخضوعها لجلسات غسيل دم .

ونشرت الممثلة المصرية المقيمة في دولة الكويت مقطع فيديو لها من داخل المستشفى حيث تخضع لجلسة غسيل دم بالقسطرة مشيرة إلى أنها لن تغادر المستشفى بالوقت الحالي لوجود جلسات أخرى .

وطالبت عبير أحمد من محبيها ومتابعيها الدعاء لها في رحلة علاجها .. كما وجهت الشكر لكل من حاول الاتصال بها أو أرسل لها رسائل للاطمئنان عليها مبدية اعتذارها عن عدم ردها لصعوبة وضعها الصحي وعدم قدرتها على التحدث .