إصابة تامر عبد المنعم بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:57 مساءً - تعرض الفنان المصري ” تامر عبد المنعم ” إلى وعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب .

ووفقا لوسائل إعلام محلية كشف مصدر طبي بأن الفنان يتواجد بغرفة العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار حالته .

ونشر أحد أصدقاء تامر عبد المنعم صورة للأخير من داخل المستشفى وهو على سرير المرض وكتب في تعليقه عليها : ” ألف سلامة عليك صديقي وأخي تامر عبد المنعم ” .