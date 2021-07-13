إصابة تامر عبد المنعم بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 02:57 مساءً - تعرض الفنان المصري ” تامر عبد المنعم ” إلى وعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة خضع على إثرها لعملية قسطرة في القلب .
ووفقا لوسائل إعلام محلية كشف مصدر طبي بأن الفنان يتواجد بغرفة العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار حالته .
ونشر أحد أصدقاء تامر عبد المنعم صورة للأخير من داخل المستشفى وهو على سرير المرض وكتب في تعليقه عليها : ” ألف سلامة عليك صديقي وأخي تامر عبد المنعم ” .
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