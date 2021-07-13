شهاب جوهر وإلهام الفضالة في القفص الذهبي رسميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة خبر زواجها من الفنان شهاب جوهر، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الإعلامية مي العيدان الخبر.

ونشرت إلهام الفضالة صورة تجمعها وشهاب جوهر من كواليس مسلسلهما الأخير "أمينة حاف"، تظهر فيها بفستان الزفاف، وعلقت عليها بتعليق مقتضب جاء فيه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر".

وفي فيديو نشره موقع "Etbilarabi"، أكدت الفضالة انفصالها عن زوجها السابق وأنها تعرضت للعنف الزوجي، وقد اختارت الطلاق لحماية بناتها، وأنها لا تريد الحديث أكثر عند المشاكل التي تعرضت إليها مع طليقها.

يذكر أن إلهام الفضالة كانت قد شاركت مع شهاب جوهر في المسلسل الخليجي الكويتي "أمينة حاف".

وأدت الممثلة إلهام شخصية الزوجة الرابعة واسمها أمينة، وكانت تعاني من مشاكل كبيرة في حياتها جعلتها تبحث عن التغيير وتتزوج رجل متزوج لتدخل في كثير من الصراعات مع زوجاته الثلاث، برغبةٍ منها للمزيد من الأكشن والأحداث في حياتها بعد أن كانت ممُلة ومليئة بالظلم والفقر من زوجها الأول والذي كانت قد أنهت حياته بعد أن علمت أنه يملك الكثير من الأموال إلا أنه أخفاها عنها وعن ابنتهما الوحيدة.