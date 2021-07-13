إيرادات الاثنين.. "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" الأول و"ماما حامل" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "مش أنا"، "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الاثنين 12 يوليو إجمالي إيرادات مليون و925 ألف جنيها، موزعة على النحو التالي:

جاء فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في المركز الأول، وحقق في دور العرض السينمائي، أمس، إيرادا بلغ مليونا و188 ألف جنيها.

الفيلم تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

وجاء فيلم "مش أنا" بالمركز الثاني، وحقق في دور العرض، إيرادا بلغ 680 ألف جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وحصل فيلم "أحمد نوتردام" على المركز الثالث، بعد تحقيقه 26 ألف جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني وغيرهم.

وفي المركز الرابع يأتي فيلم "ديدو" محققًا 21 ألف جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي وغيرهم.

وفي المركز الخامس والأخير جاء فيلم "ماما حامل"، محققًا 8 آلاف جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي وغيرهم.