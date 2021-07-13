رامي صبري يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجه المطرب رامي صبري، رسالة مؤثرة لشقيقه "كريم" والذي رحل عن عالمنا يوم الأحد.

ونشر رامي، صورة له مع "كريم" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني، يا حبيبي ربنا يرحمك، ادعوله".

ورحل كريم صبري، شقيق رامي صبري، عن عالمنا يوم الأحد، وشُيعت جنازته عصر أمس الاثنين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ويتلقى الفنان رامي صبري، العزاء في شقيقه كريم صبري، مساء اليوم الثلاثاء في منزل الأسرة بالشيخ زايد أمام مول العرب.