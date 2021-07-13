سرقة مجوهرات فنانة شهيرة في مهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تعرضت الممثلة العالمية جودي تورنر سميث، للسرقة أثناء تواجدها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والتي تقام في الفترة من يوم 6 يوليو حتى يوم 17 من الشهر نفسه.

وسُرقت مجوهرات "جودي" من غرفتها في مدينة كان الفرنسية خلال حضورها فعاليات المهرجان.

وأكد مصدر في الشرطة القضائية في مدينة نيس الفرنسية، إن التحقيق جار حول الواقعة، مؤكدا صحة ما نشرته صحيفة "نيس ماتان" ومجلة "هوليوود ريبورتر".

وأشار المصدر إلى أن السرقة ارتُكبت يوم الجمعة في غرفة الفندق التي تقيم به الممثلة، موضحا أن قيمة المجوهرات ليست طائلة ولا تصل إلى عشرات آلاف اليورو كما تردد، مضيفا: "لا نستبعد أي فرضية، لا يمكننا قول أي شيء حتى اللحظة"، حسب ديلي ميل.

جودي تورنر سميث بريطانية الجنسية، وعرفها الجمهور من خلال مسلسل True Blood، ومن أبرز أدوارها أيضا في فيلم Queen & Slim عام 2019، وغيرها.

وتقام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.