مي حلمي تنشر أول صورة مع حبيبها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الإعلامية مي حلمي، عن ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها منذ فترة عن الفنان محمد رشاد.

وعبر "ستوري إنستجرام"؛ كتبت مي: "يارب أشوف كل الناس فرحانة قدي"، قبل أن تنشر مقطع فيديو لها من برنامج "25 سؤال" عبر قناة "العربية"؛ وتسألها المذيعة سارة الدندراوي: "هل تعيش مي حلمي قصة حب حاليا؟"، فترد "احتمال"، وعلّقت على الفيديو قائلة: "بقى أكيد".

وأضافت مي مخاطبة متابعيها: "مش عوزاكم تزعلوا مني عشان مش هقدر أرد على أي أسئلة بخصوص اللي جاي أو هو مين وإزاي وفين، يكفي إني شاركتكم فرحتي من قلبي، ولكن اتعلمت داري على شمعتك تقيد، بس أوعدكم أول ما يجي الوقت المناسب هتفرحوا".

تابعت: "أكتر من 300 رسالة دعاوى بس ليّا منكم أن ربنا يعوضني، وتخيلوا بقى الدعاوى دي في أيام مفترجة كده، يبقى ده عوض ربنا اللي بجد، حياة جديدة وحب ناس ودعاوى أمي وأبويا وعيلتي التانية أنتم، يرزقكم فرحة زي ما فرحتوني وحسستوني بزاغريطكم أني عملت فرح من غير ما أعمل".

ونشرت مي أول صورة مع حبيبها الجديد، وتظهر إلى جواره في السيارة، واكتفت بإظهار يديهما فقط، مصحوبة بالكثير من القلوب.

وكان الفنان محمد رشاد، علّق على أنباء عودته لزوجته السابقة المذيعة مي حلمي، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "كلمتين لكل حد مهم في حياتي.. أنا مش شايف غير شغلي ومستقبلي وأهلي وبس، وتاني رجاء خاص لكل أخواتي وزمايلي الصحفيين يا ريت قبل تصدير أي خبر يخص اسمي الرجوع ليّا أو لمدير أعمالي".

تابع: "وبالنسبة للمتابعين اللي بيدخلوا عشان يوجهوا شغلي لحد معين أو بيتابعوني عشان يتصيدوا أخطاء، يا ريت يلغوا المتابعة أفضل، وشكرًا للجميع، بطلنا اللي يعطلنا".

أضاف: "أنا شايف أخبار بتنزل عن حياتي الشخصية ورسايل بتتبعتلي تسألني هو في عودة ولا إيه؟ وصحف للأسف بتكتب أخبار كاذبة تماما، فأحب أقولكم بس حاجة لأنكم تهموني وأنتوا أسرتي الكبيرة وسندي بعد ربنا سبحانه وتعالى، العاقل لا يُلدغ مرتين، وهذه الأخطاء لا يكررها العقلاء".

واختتم: "ولا فكرت ولا عمري هفكر.. صفحة واتقفلت ووقعت من حياتي.. كفاية بقى رغي في الموضوع ده".

كان الفنان محمد رشاد انفصل عن المذيعة مي حلمي، في أغسطس 2020، بعد عام وبضعة أشهر من الزواج.