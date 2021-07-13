تامر حسني: عادل إمام زعيم فعلا واللي عمله محصلش في العالم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم تامر حسني، إن الزعيم عادل إمام أثر فيه للغاية على مدار سنوات تألقه ووجوده على القمة.

أضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "أنا بحب أستاذ عادل إمام جدا، أثر فيّا وفي أجيال كتير، أستاذ عادل حاجة محصلتش قبل كده".

تابع: "إحنا فخورين بأستاذ عادل إمام جدا، أنا فخور بيه جدا، عادل إمام زعيم فعلا، ما شاء الله كام سنة على القمة، دي محصلتش في العالم كله، ويستحق جينيس ريكورد لأنه حالة محصلتش قبل كده".

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "مش أنا" بدور العرض السينمائي، مع النجوم: حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.