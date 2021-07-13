تامر حسني: مكنش معايا فلوس وعدى عليّا سنين مش لاقي أكل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال النجم تامر حسني، إن فيلمه "مش أنا" المعروض حاليا في السينمات، هدفه تحطيم شماعة الظروف عند أي شاب يواجه صعوبات.

أضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر": "أنا حاسس بالشباب جدا، أنا من فترة كانت ظروفي صعبة، مكنش معايا فلوس وعندي مشاكل أسرية ومش لاقي أكل، أنا عدى عليّا سنين مش لاقي أكل، ولكن أنا كنت مصّر أني هوصل يعني هوصل".

تابع: "أه في واسطة ومحسوبية مش هننكر في العالم كله، وأحيانا كنت بسمع كلام مهين وكنت بقبله وأقول أنا مش بتذل، أنا بتذل لحلمي، ومعنديش مشكلة أتذل لحلمي، المهم أوصل، وأنت فقير وأنت تعبان لازم يكون عندك طموح، لو معندكش طموح يبقى المشكلة فيك".

فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.