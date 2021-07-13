هدى المفتي تنشر صورا من كواليس "الدنيا بترقص" مع عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة الشابة هدى المفتي، جمهورها ومتابعيها عبر موقع "إنستجرام"، صورا من كواليس تصوير كليب أغنية "الدنيا بترقص" مع النجم عمرو دياب.

وظهرت هدى المفتي كموديل في كليب عمرو دياب الجديد والذي حقق حتى الآن نحو 5.5 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، منذ طرحه يوم 9 يوليو الجاري.

وتعد "الدنيا بترقص" أولى أغاني عمرو دياب في صيف 2021.

أغنية "الدنيا بترقص" من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وأخرج الكليب طارق العريان.