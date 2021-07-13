"سيد الرجال".. هاجر أحمد توجه رسالة لزوجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

وجهت الفنانة هاجر أحمد، اليوم الثلاثاء، رسالة لزوجها أحمد الحداد.

ونشرت هاجر، صورا لها مع زوجها على النيل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سيد الرجال وأحنهم وأحسنهم خلقًا".

وأعلنت هاجر أحمد، يوم 8 يوليو الجاري، عقد قرانها على أحمد الحداد، ونشرت صورا من الاحتفال عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)، تم بحمد الله عقد قراني على من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي، يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا، اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي.. حبيبي للأبد".

يذكر أن أخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" مع علي ربيع في رمضان 2021.