محسن منصور ينفي وفاة شقيقه: معنديش إخوات إلا بنات – محدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفى الفنان محسن منصور، وفاة شقيقه حسبما أعلن الفنان خالد محروس، صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب منصور عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "صباح الخير ويوم جميل لسه صاحي على خبر حالة وفاة.. أنا معنديش أخوات إلا بنات والخبر غير صحيح.. ومعرفش مصدر المعلومة.. على العموم شكرا لكل الناس اللي اهتمت وسألت واتصلت".

كان خالد محروس، كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "البقاء والدوام لله، توفى إلى رحمة الله تعالى شقيق الفنان محسن منصور، حمدي منصور حسن، خالص التعازي اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محسن منصور، مسلسل "المداح" في رمضان 2021.

"المداح" بطولة النجوم: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، وحنان سليمان وغيرهم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.