بالفيديو – نجوى كرم تشعل حماس متابعيها بعملها الجديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تتحضر الفنانة اللبنانية نجوى كرم لإطلاق عمل فني جديد، إذ نشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وثّقت فيه زيارتها لأحد استيديوهات تسجيل الأغاني، فظهرت في أول الفيديو وهي في السيارة وفي طريقها إلى الاستديو ومن ثم ظهرت داخل غرفة التسجيل.

كما نشرت صورة لها خلال تسجيل الأغنية واكتفت بالتعليق برمز موسيقى.

وكانت ظهرت نجوى بمقطع فيديو صغير، وهي موجودة في ستوديو تسجيل جديدها ونشر الملحن اللبناني نبيل الخوري هذا الفيديو، في إشارة منه إلى العمل الذي يجمعه مع نجوى. وأشعل الفيديو حماس المتابعين، وأثار إعجابهم وشوقهم لأعمال نجوى.

يذكر أن أغنية “معذور قلبي” آخر أعمال نجوى التي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع موسيقي علي حسّون.