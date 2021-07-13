الهام الفضالة تؤكد خبر زفافها.. وتنشر اول صورة لها مع عريسها من عقد القران

كتب امير فتحي في الثلاثاء 13 يوليو 2021 11:50 صباحاً - أكدت الفنانة الكويتية الهام الكويتية خبر زواجها من مواطنها وزميلها الفنان شهاب جوهر عبر نشرها صورة وتدوينة مقتضبة عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الهام الفضالة صورتها مع شهاب جوهر، عبر حسابها على انستغرام، وعلقت كاتبة: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر”.

ويبدو ان الهام الفضالة ارادت تجنب الانتقادات فقامت بإعلاق خاصلة التعليق على الصورة.

كما تحدثت الهام الفضالة في مقطع فيديو عن انفصالها منذ فترة عن زوجها الصحفي خليل التميمي حيث قالت “انا من الناس الذي تعرفوني ما اتكلم في حياتي الخاصة في السوشيال ميديا اه نعم كنت امرأة منفصلة ولا تكلمت عن طلاقي ولا عن سبب طلاقي ولا عن حياتي المأساوية التي كنت عايشتها ولو بفتح حلقي واقول رح تصير قنابل مو بس بالكويت بالعالم كله”.

وتابعت “صبرت وصبرت كلن الحمدلله جاه اليوم اللي اخدت فيه قرار صحيح علشان أحافظ على بناتي، حطوا عليها خطين حمر.. والحكي واصل حق ناس معينة لأنه إذا تمادوا معاي زيادة رح يعرفون ويرجعون شوي ورا حق العنف الأسري”.

وكان قد تصدر اسم إلهام الفضالة موقع البحث غوغل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إنتشار خبر زواجها من شهاب جوهر والذي كانت الاعلامية الكويتية مي العيدان اول من أعلنت عنه عبر حسابها على انستغرام.

وكانت مي العيدان قد ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.

يذكر ان الهام الفضالة لديها ابنتان هما فجر والنور من زوجها الثاني الصحفي خليل التميمي كما ان لديها ابنة اخرى هي منى العتيبي من زوجها الاول.