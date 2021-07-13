مقتل مغني راب بـ64 رصاصة في كمين وحشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قُتل مغني الراب “ك.ت.س دري” بالرصاص في كمين وحشي في مدينة شيكاغو الأميركية عن عمر 31 عاماً.

وتم إطلاق النار على الشاب واسمه الحقيقي لوندر سيلفستر، 64 مرة على الأقل أثناء مغادرته السجن في هجوم مستهدف جيد التخطيط.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 8:50 مساءً بالتوقيت المحلي، وعثرت الشرطة على 59 رصاصة فارغة متناثرة في الشارع من سجن مقاطعة كوك، حيث وقعت جريمة القتل، بحسب موقع “الصن” البريطاني.

ونُقل مغني الراب إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته على الفور. وكشفت الشرطة أن المشتبه بهم عادوا بعد إطلاق النار إلى سياراتهم وغادروا في اتجاهات مختلفة. وأفاد شهود عيان بأن رجلين مسلحين خرجا من سيارة وبدآ بإطلاق النار على سيلفستر وضربوه على وجهه وصدره، فأصيب مغني الراب بـ64 رصاصة في رأسه وأجزاء أخرى من جسده.