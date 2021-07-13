أحمد فهمي يروج لفيلم "العارف": "أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه يا يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّج الفنان أحمد فهمي، لفيلم "العارف - عودة يونس" مع النجم أحمد عز، قبل طرحه بدور العرض السينمائي غدا الأربعاء 14 يوليو الجاري.

ونشر "فهمي" صورة لشخصية "راضي" التي يقدمها في الفيلم، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق "راضي" موجها رسالة لـ"يونس" (أحمد عز): "أنا الجحيم اللي مكنتش عامل حسابه يا يونس.. راضي من فيلم العارف.. ١٤ يوليو بجميع دور العرض في الوطن العربي".

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هي: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، وتم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي.

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي.