منى زكي: أحمد حلمي أعقل مني وعلمني كتير وبخاف أحسده (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تحل الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج "abtalks" مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، غدا الثلاثاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت دبي.

روجت منى، للحلقة ونشرت البرومو الخاص بها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وفيها تتحدث عن علاقتها بوالديها، وصراع الأمومة، وأكثر مواقف حياتها صعوبة.

كما تتحدث عن زوجها الفنان أحمد حلمي؛ وقالت: "زوجي أعقل مني بكتير، وأحسن مني بكتير، وعلمني حاجات كتير، أنا مش عايزة أتكلم عليه، بخاف أحسد جوزي بجد".

يُذكر أن آخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021، مع النجوم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.