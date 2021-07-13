"وجوه مشبوهة".. دراما خماسية كويتية جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يواصل فريق مسلسل "وجوه مشبوهة" تصوير أحداثه، وهو مكون من 5 حلقات، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من إخراج المخرج خالد الفضلي، وتأليف الكاتب هيثم سليمان، وإنتاج أحمد عبد الله، وبمشاركة عدد من الفنانين الكويتيين، من أبرزهم: عبد الرحمن العقل، وعبد الله الطراروة، وأحمد بن حسين.



العمل عبارة عن خمس حلقات، مدة كل حلقة 35 دقيقة، ويأتي المسلسل في قالب تراجيدي اجتماعي عاطفي، يتخلله الكثير من الغموض والتشويق، مسلِّطاً الضوء على بعض القضايا الاجتماعية الخاصة بكل أسرة كويتية وخليجية.



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وأحداثه تركِّز على ثلاث شخصيات، الأب في العقد السادس من العمر، تاجر وثري متزوج، ورُزق بمولود، لكنه عقب ولادة زوجته تخلى عنها وتركها مع الرضيع دون تحمُّل أي مسئولية تجاههما، ولم تؤثِّر فيه توسلات زوجته ورجاؤها؛ حيث إنها كانت تحبه حباً كبيراً، وبعد ابتعاده عنها بزمن قرر الابتعاد أيضاً عن صخب الحياة، وعن كل من يعرفهم، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها شركاته الخاصة، وانعزل في بيت بعيد جداً عن الناس، إذ إنه يقطن في منطقة جديدة معظم بيوتها قيد الإنشاء وغير مأهولة بما يكفي من السكان، فعاش حياته في آخر ثلاث سنوات في هذا البيت وحيداً لا يستعين بأي شخص إلا للضرورة القصوى.



ولكن الحياة تنقلب في ليلة صاخبة مع صوت الأمطار الكثيفة والرعد؛ حيث يدخل عليه شخص مصطحباً ابنه، وهنا تبدأ الأحداث الصعبة للقصة، والتي ستكون مصحوبة بالغموض.



العمل سيُعرض عبر المنصات الرقمية فور الانتهاء منه.





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