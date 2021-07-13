دوق ودوقة كامبريدج يشهدان المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2020 في ويمبلي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:41 صباحاً - ظهرت أسرة دوق كامبريدج الأمير "ويليام" متمثلة في زوجته الدوقة "كيت ميدلتون" وابنهما الأمير "جورج" وذلك لمشاهدة المباراة الختامية في كأس الأمم الأوروبية 2020 والذي أقيم في ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية، لندن والتي انتهت بفوز المنتخب الإيطالي بركلات الترجيح.



كلاكيت ثاني مرة

الحضور السابق لأسرة كامبريدج في مباراة إنجلترا مع ألمانيا- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "People" للمرة الثانية، ظهر "ويليام"، رئيس اتحاد كرة القدم، شخصيًا لدعم فريق كرة القدم الإنجليزي أثناء مواجهة إيطاليا في بطولة كرة القدم منضمة إليه هذه المرة زوجته "كيت ميدلتون" - التي خرجت من العزل- وابنهما الأمير "جورج" البالغ من العمر 7 سنوات.

وكان المشهد السابق لـ"ويليام" و"كيت" وابنهما "جوروج"، حين حضروا معًا المواجهة الكروية بين الفريق الإنجليزي ونظيره الألماني والذي فازت به إنجلترا 0-2.

بينما ظهر "ويليام" بدون أسرته في مباراة إنجلترا مع الدنمارك وذلك بسبب عزل "كيت" لمخالطتها شخص أُثبتت إصابته بكورونا.



أسرة كامبريدج تدعم بلادها بإطلالتها

دوق ودوقة كامبريدج- الصورة من موقع New my royals



تمامًا مثل المرة السابقة، كان الطفل الملكي ووالده يرتديان ملابس متطابقة، كلاهما يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق حمراء وزرقاء. وفي الوقت نفسه ، كرمت "كيت" علم بلادها بسترة بيضاء.



"ويليام" يشد من أزر اللاعبين

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قبل المباراة شارك "ويليام" رسالة فيديو تمنى فيها للفريق بأكمله حظًا سعيدًا، قال: "إلى كل عضو في فريق إنجلترا داخل وخارج مقاعد البدلاء، أريد فقط أن أتمنى لكم حظًا سعيدًا الليلة. كل عضو في الفريق لعب دوره. كل فريق الخلفية كان ضروريًا حقًا."

"لا أصدق حقًا أن هذا يحدث. مثير جدًا. فقط أتمنى لكم حظًا سعيدًا. أنتم تبرزون أفضل ما في إنجلترا ونحن جميعًا خلفكم. البلد بأكمله ورائكم."

أثناء المباراة ظهرت الفرحة على الأسرة الملكية في وقت مبكر حيث سجلت إنجلترا هدفها الأول بعد دقيقتين فقط من المباراة.



النجوم يدعمون الفريق الإنجليزي

الفرحة بعد هدف إنجلترا- الصورة من موقع New my royals



وكان من بين حضور نهائي يوررو 2020 اللذين ساندوا الفريق الإنجليزي أثناء المباراة: قائد منتخب إنجلترا السابق "ديفيد بيكهام"، الممثل الأمريركي "توم كروز"، "روبي كين" مهاجم توتنهام هوتسبير السابق، "لويس فيجو" قائد منتخب البرتغال السابق والممثلة الشهيرة "إيميلات كلارك".

حضور شخصيات بارزة

هذا بالإضافة إلى حضور رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، "جياني إنفانتينو" ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ألكسندر تشيفرين".

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