توم هانكس يتلقى معايدة مميزة من زوجته في عيده الـ65

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 13 يوليو 2021 10:41 صباحاً - احتفلت الممثلة والمغنية الأمريكية "ريتا ويلسون" بعيد ميلاد زوجها نجم هوليوود "توم هانكس" الخامس والستين بمشاركة صورة بسيطة ولكنها لطيفة للممثل راكبًا دراجته على إنستغرام، حيث تراه "ريتا" أفضل من أي وقت مضى.

وفي منشورها كتبت: "الركوب إلى 65 أفضل من أي وقت مضى! عيد ميلاد سعيد لحب حياتي!"

https://www.instagram.com/p/COTg2JLHK0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/COTg2JLHK0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/COTg2JLHK0z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وبحسب موقع "Metro" نشرت الممثلة، البالغة من العمر 64 عامًا، الصورة المفاجئة لـ"توم" وهو في رحلة بالدراجة محاطاً بمناظر جبلية جميلة وتلال خضراء مورقة.

https://www.instagram.com/p/CRH_lBWH7MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CRH_lBWH7MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CRH_lBWH7MG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نيولووك



وكان نجم هوليوود يرتدى قميصًا وسروالًا قصيرًا مع باندانا باللون السماوي مربوطة حول رقبته، مضيفًا نظارة شمسية وقبعة بيسبول. وقد بدا "هانكس" سعيدًا وهو يبتسم للكاميرا.



تدفق التهاني



لم تكن "ويلسون" هي الشخص الوحيد المشهور التي تمنت عيد ميلاد سعيد لـ"هانكس". فما إن إنتشرت الصورة حتى قفز العديد من الوجوه الشهيرة الأخرى ومتابعي "ريتا" إلى قسم التعليقات لتقديم أمنياتهم الطيبة لـ"توم" مع رسائل عيد ميلاد خاصة.

كتبت عارضة الأزياء "سيندي كروفورد"، 55 عامًا: "عيد ميلاد سعيد!". بينما نشرت "جوليا روبرتس"، 53 عاما: "عيد ميلاد سعيد لتوم !!! أحبكما كلاكما."

وأضافت عارضة الأزياء "كريستي تورلينجتون"، 52 عامًا: "عيد ميلاد سعيد لأحلى وأطيب وأطرف ، توم!"

كتبت المغنية "جرايسي ماكجرو"، 24 سنة: "عيد ميلاد سعيد يا توم !! أحبكم يا رفاق!"



زواج "توم" و"ريتا"



تزوج "توم" و"ريتا" في عام 1988 ولديهما معًا ابنان "شيت"، 30 عامًا و"ترومان"، 25 عامًا.

وقد شارك "هانكس" و"ويلسون" في بطولة فيلم Sleepless الكلاسيكي في سياتل عام 1993.

وفي أبريل من هذا العام احتفلا معًا بعيد زواجها الثالث والثلاثين بصورة على إنستجرام ظهرا فيها يبتسمان وهما يقفان معًا في الهواء الطلق. وفي تعليق على الصورة كتبتب "ويلسون": "33 عامًا من الزواج من صديقي المفضل، حبيبي، يا رجلي."



علامات "توم هانكس" المميزة



بعد أدائه الرائع في فيلم Big عام 1988، تولى "هانكس" عدد كبير من الأدوار الأكثر شهرة في تاريخ السنيما الأمريكية، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - فيلم Forrest Gump عام 1994 ، Toy Storyعام و Captain John H. Miller بالإضافة إلى دوره في فيلم Saving Private Ryan عام 1998.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"