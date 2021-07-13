عارضة الأزياء بيلا حديد تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 يوليه 2021

خطفت عارضة الأزياء بيلا حديد، الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بفضل إطلالتها الجريئة.



ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أدارت بيلا حديد الرؤوس في المهرجان السينمائي بسبب عقد ذهبي على شكل رئة من تصميم إلسا سكيابارلي لمجموعة الخريف- الشتاء 2021-2022.

وظهرت بيلا (24 عامًا) في الدورة الـ 47 للمهرجان، خلال افتتاح فيلم Three Floors (ثري فلورز) للمخرج ناني موريتي، مرتدية فستان أسود ضيق من تصميم دانيال روزبيري.

وذكرت المجلة، أن الفستان أثار إعجاب جمهور مهرجان كان، وعشاق الموضة على حد سواء، حيث تحول الفستان إلى "تريند" عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتبادل عدد من مستخدمي موقع "تويتر" صور بيلا حديد والتعليق عليها، فقال أحدهم: "انظروا إلى بيلا حديد في فستان سكيابارلي، ما هذا العقد".

وعلَق آخر: "هذا جميل، رائع وكل شيء في وقت واحد"، بينما وصفت المصمم هايدن ويليامز الإطلالة بأنها تسلب الأنفاس