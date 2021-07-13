بلقيس تحتفي بنجاحها في دار الأوبرا المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصبحت النجمة بلقيس فتحي، على موعد مع جمهورها في مصر عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تحيي حفلاً غنائياً كبيراً في دار الأوبرا المصرية.

وتحدد يوم 12 أغسطس من الشهر المقبل موعداً لإحياء الحفل، المقرر أن تستقبله خشبة النافورة في الهواء الطلق، وذلك بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه.

ومن المنتظر أن تقدم بلقيس برنامجاً غنائياً يتضمن باقة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى، وأهمها أغنياتها الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً في سوق الأغنية العربية، وهما “ممكن”، و”انتهى”، حيث إنه من المعروف أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع “السوشيال ميديا”.

وأسهمت الفنانة بلقيس، خلال السنوات الماضية، في إثراء وانتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية، وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب ولبنان والعراق.

وتعتبر أغنية “انتهى” الثالثة من ألبوم بلقيس الجديد، بعد طرحها “حالة جديدة”، و”خاف علي”، و”ممكن”، إذ حققت نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتيوب”، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبدالعزيز الويس، وإخراج دان حداد.

من جهة أخرى، حققت بلقيس نجاحاً واسعاً من خلال أغنيتها الديو “ممكن” مع الفنان العراقي سيف نبيل، إذ تخطت حاجز الـ70 مليون مشاهدة، وحققت “ترند 1″، في عدد من الدول العربية.