نجل عادل إمام يروي تفاصيل افتتاح مطعم خاص به

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج رامي عادل إمام أن شقيقته هي صاحبة فكرة افتتاح مطعم مكرونة وإنها شجعته عليها، ووافقها ونفذا الفكرة سوياً.ط

وأضاف في تصريحات صحافية:” قلت لنفسي مجرد تغيير وشئ بعيد عن الفن، لكن شقيقتي وراء حماسي للفكرة”.

وكان رامي قد إفتتح منذ عدة أيام مطعما للمكرونة في الساحل الشمالي، وهنأه الكثير من أهل الفن.

يُذكر أن آخر أعمال رامي إمام كان مسلسل فلانتينو والذي قدمه مع والده عادل إمام، بجانب عدد من الفنانين ومنهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري .