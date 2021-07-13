لطيفة التونسية حزينة وقلقة: “قلبي واجعني الوضع كارثي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة لطيفة التونسية عن قلقها البالغ على بلدها تونس وشعبها بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “يارب استودعتك بلادي وأهلي وناسي يارب لطفك بتونس أنت القادر على كل شىء يا رب العالمين”.

وأضافت: “قلبي واجعني على بلادي يارب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية الوضع صعب وكارثي والله شعبنا مايستاهل الى احنا فيه”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، قد قالت إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت، مع امتلاء أقسام العناية الفائقة بمصابي كورونا، وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وأضافت: “نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق”.