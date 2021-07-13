دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم وتشعر برحيله.. وهكذا تردّ إيمي ودنيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تسريبات جديدة للحالة الصحية للفنانة المصرية الكبيرة دلال عبدالعزيز، أكدت بعض التقاير الصحافية أنها بدأت تشعر برحيل زوجها الفنان القدير سمير غانم، خاصة مع سؤالها المتكرر عنه وإحساسها أن الإجابات التي تتلقاها غير صادقة، لكن الأطباء طلبوا من أسرتها عدم إخبارها بوفاة سمير حتى لا يؤثر ذلك سلباً في حالتها خاصةً في هذه المرحلة.

وكشفت المصادر أن دلال بدأت تشعر برحيل زوجها، ولكنها تحاول أن تكذّب إحساسها، وتردّد دائماً: “أنا راضية بأمر الله”… ويكون رد ابنتيها دنيا وإيمي عليها أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تختلف كثيراً عن حالة والدهما، وأنه لا يستطيع الكلام.

ولا تزال الحالة الصحية لدلال غير مستقرة حيث تعاني من تآكل في رئتها، التي تضررت كثيراً إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت دلال عبدالعزيز قد أصيبت بكورونا قبل شهرين، ولا تزال منذ ذلك الحين ترقد في المستشفى، ورغم سلبية آخر مسحة أُجريت لها، لكن الآثار التي تركها الفيروس في جسمها شديدة لدرجة أنها لا تستطيع الاستغناء حتى الآن عن أجهزة التنفس الاصطناعي.