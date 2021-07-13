ظافر العابدين يحسم الجدل حول الجزء الثالث من “عروس بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسم النجم ظافر العابدين الأخبار المتداولة عن وجود جزء ثالث من مسلسل “عروس بيروت”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في جزأيه الأول والثاني، علماً أنه النسخة العربية المشابهة للمسلسل الاركي “عروس اسطنبول”.

وأكد النجم التونسي في لقاء عبر سكايب في برنامج MBC Trending، أن الخبر المتداول صحيح وحقيقي، واتخذ فريق العمل هذه الخطوة بعد مطالبات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه الشكر لهم على حبهم للمسلسل.

وأعلن ظافر أن نهاية شهر آب (أغسطس) هو موعد بدء تصوير الجزء الثالث من المسلسل، كاشفا عن بعض تفاصيل أحداثه التشويقية التي تدور في إطار المشاكل العائلية التي يواجهها أبطال العمل، إلى جانب أزمات العمل والشركة والثروة.

وأوضح أن أحداث الجزء الثالث ستكون موجزة أكثر وترتكز على مشكلات محددة، ولن تشهد الأحداث مرض أو وفاة ليلى ضاهر كما حصل في المسلسل التركي، حيث قال عنها: “من غيرها ما منشوفش مسلسل عروس بيروت”.