رامي صبري يتلقى عزاء شقيقه.. صديق الراحل يُفجر مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامي صبري، موعد ومكان عزاء شقيقه كريم، الذي رحل منذ يومين، غرقاً في ترعة المريوطية.

وكتب عبر “فايسبوك”: “عزاء أخي وحبيبي كريم صبري… نظراً للظروف الحالية… تتلقى الأسرة العزاء غداً في منزل الأسرة… العنوان: الشيخ زايد أمام مول العرب… المنطقة السياحية الرابعة عمارة 71.. شارع غانم سلطان”.

وودع رامي جثمان شقيقه أمس من مسجد الشرطة، والذي دُفن في مدافن العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور الجنازة كل من المنتج وليد منصور والفنان رامي جمال ومينا عطا وآخرون.

وفجع الفنان المصري بوفاة شقيقه، في الساعات الأولى من صباح أمس الأول، وسط حزن شديد من زملائه بالوسط الفني. وأحدث الخبر ضجة كبيرة هزت أرجاء التواصل الاجتماعي، ولا سيّما بعدما كشفت مصادر أمنية عن محاولة الراحل الهرب من مصحة لعلاج الإدمان بالبدرشين.

وروى شهود عيان أنّ عمال المصحة طاردوه فور هروبه وعند قفزه في الترعة، رموه بالحجارة، حتى يخرج ولكن استقر جثمانه بالقاع.

ونعى رامي شقيقه بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: توفي إلى رحمة الله اخي وحبيبي الغالي كريم صبري ندعو الله أن يرحمه ويغفرله.

من ناحية أخرى، رد صادق عادل، أحد الأصدقاء المقربين لشقيق رامي صبري، على كل من هاجم الفنان الراحل، بسبب ما قيل حول دخوله مصحة نفسية قبل وفاته بسبب الإدمان.

وكتب عبر “فايسبوك”: “كريم لم يكن بالصورة التي تقال عنه… لم يكن بهذا السوء بالعكس، من أرجل الناس التي عرفتها في حياتي، ارحموه، خلاص رحل وترككم”.

وتابع: “امنعوا التشويه في صورته، كريم كان مكتئباً وتعباناً من كل قريب منه، والذي انتظر منه مساعدة ولم يجدها… كريم كان فناناً وشاطراً ومجتهداً، ولم يجد الدعم الكافي فاكتأب، وهذا طبيعي لشخص يعتقد كثيرون أنه يمتلك كل شيء لكنه ليس كذلك، بل كان يسعى ويحاول بكل جهده”.

واختتم: “كفى تشويهاً في إنسان رأى حياة صعبة وتركنا بطريقة أصعب، وكفى كلمة شقيق الفنان رامي، على فكرة اسمه كريم صبري، وله تاريخ معقول يتشرف به، ارحموا علشان ربنا يرحمكم”.