شذى حسون تتحدث عن أغنية بلقيس “انتهى”.. وهكذا وصفتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشادت النجمة العراقية، شذى حسون، بأغنية “انتهى”، التي أطلقتها النجمة بلقيس، قبل 3 أسابيع، وحققت نجاحاً كبيراً، ووصلت نسبة مشاهداتها إلى 11 مليون مشاهدة، مؤكدة أنها أغنية قوية، وتسمعها كثيراً على مدار اليومين الماضيين.

وعبرت حسون، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، عن سعادتها بالنجاح الذي تحققه بلقيس، ووصفت الأغنية بأنها نقطة تحول في حياة بلقيس، إذ تعتبرها من أقوى الأغاني، فضلاً عن اللحن، أما التوزيع فوصفته بأنه “خرافي”.

وكتبت حسون: “‏من يومين وإني ما أسمع غير أغنية بلقيس الجديدة أو ممكن نكون نقطة تحول بلقيس الجديدة من أقوى وأجمل الأغاني اللي سمعتها من فترة طويلة كلاماً ولحناً أما توزيعاً فموضوع ثاني شي خرافي حقاً..”.

وأضافت: “برافو على هذا العمل الخطير المتكامل إلى ما لا نهاية”.

وتعتبر أغنية “انتهى” هي الثالثة من ألبوم بلقيس الجديد بعد طرحها: “حالة جديدة”، و”خاف علي”، و”ممكن”، إذ حققت نسب مشاهدة مرتفعة على “يوتيوب”، والأغنية من كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبدالعزيز الويس، وإخراج دان حداد.

من جهة أخرى، حققت بلقيس نجاحاً واسعاً من خلال أغنيتها الديو “ممكن” مع الفنان العراقي سيف نبيل، إذ تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة، وحققت “ترند 1″، في عدد من الدول العربية.

وكانت بلقيس فتحي قد فاجأت جمهورها، في شهر أبريل الماضي، بإعلانها رفع قضية خُلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف.

وقالت بلقيس، في تصريحات تلفزيونية حينها: “أنا رافعة قضية خُلع منذ فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة بالقضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر، ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع”.