تامر حسني يطرح “مش تمثال” و”بحبك” من فيلم “مش أنا” ويتصدّر في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم المصري تامر حسني تحقيق أرقامًا قياسية ستُخلِّدها السينما المصرية والعربية، بشأن إيرادات فيلمه الجديد “مش أنا”.

وبالتزامن مع تصدّر فيلم “مش أنا” أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية منذ صدوره في صالات السينما، تصدّرت أغنيتي “مش تمثال” و”بحبك” اللتين قدّمهما تامر حسني في الفيلم، قائمة الترند عبر موقع “يوتيوب”، إذ حققت كل من الأغنيتين نسبة مشاهدة عالية في ساعات قليلة.

وأغنية “مش تمثال” من كلمات محمد الاياتي، وألحان محمد حمزة، أمّا أغنية “بحبك” من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

وكانت شركة “إن ستارز” الموزعة للفيلم والمسؤولة عن توزيع الأفلام العربية للعالم، قد أعلنت أنّ تامر حسني تخطى كل المقاييس بفيلمه الجديد “مش أنا”، الذي قام بتأليفه وكتب السيناريو والحوار، حيث وصل مجموعة إيرادات الفيلم في أسبوعه الثاني 111 مليون جنيه مصري.

وأضافت الشركة: “يُعدُّ هذا الرقم تاريخياً واستثنائياً وغير مسبوق منذ نشأة السينما المصرية والعربية”.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تُصيب “حسن”، الذي يُجسِّده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص على الجلوس معها أطول وقتٍ ممكن ومراعاتها والعناية بها، فهي محور حياته.

الفيلم من إخراج سارة وفيق، وتأليف تامر حسني، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة: تامر حسني، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، سوسن بدر.

وحظي العمل بردود فعلٍ إيجابية، واحتفل تامر بالعرض الخاص للفيلم، بحضور عدد من نجوم الفن على رأسهم: مصطفى قمر، علي ربيع، حمدي الميرغني، محمد عبد الرحمن “توتا”، سامو زين، محمد ثروت، أمير صلاح الدين، إلهام عبد البديع، تامر فرج وزوجته، الإعلامية بسمة وهبة، المخرج أحمد صقر، الفنان أحمد ثابت والمنتج هاني محروس.