فن ومشاهير

الموت يُفجع الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم عن وفاة عمها، الإثنين، وذلك عبر منشور بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت مروة عبدالمنعم: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمي في ذمة الله".

وطالبت مروة من جمهورها الدعاء لعمها بالرحمة والمغفرة، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية وقالت إن والدها لم يكن يعلم بدخولها مجال التمثيل.

وشاركت مروة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "أم كلثوم"، وفيلم "عمر وسلمى"، وفيلم "اللي اختشوا ماتوا" وغيرها من الأعمال الأخرى.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا