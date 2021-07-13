الموت يُفجع الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم عن وفاة عمها، الإثنين، وذلك عبر منشور بصفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت مروة عبدالمنعم: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمي في ذمة الله".



وطالبت مروة من جمهورها الدعاء لعمها بالرحمة والمغفرة، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم أسرارا كثيرة عن حياتها الشخصية وقالت إن والدها لم يكن يعلم بدخولها مجال التمثيل.

وشاركت مروة في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "أم كلثوم"، وفيلم "عمر وسلمى"، وفيلم "اللي اختشوا ماتوا" وغيرها من الأعمال الأخرى.