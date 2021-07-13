جوجل تتلقى ضربة "مؤلمة" من فرنسا.. 500 مليون يورو غرامة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء، أنها فرضت غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل بشأن "الحقوق المجاورة"

وفرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة جوجل لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع ناشري الصحافة حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.



كذلك، أمرت الهيئة المجموعة بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".

ويجب على عملاق التكنولوجيا الأمريكي خلال الشهرين المقبلين تقديم مقترحات حول كيفية تعويض وكالات الأنباء والناشرين الآخرين مقابل استخدام أخبارهم.

ويتهم ناشرو الأخبار APIG و SEPM و AFP، عملاق التكنولوجيا بالفشل في فتح محادثات بحسن نية معهم لإيجاد أرضية مشتركة لمكافأة المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، بموجب توجيه الاتحاد الأوروبي الأخير الذي ينشئ ما يسمى "الحقوق المجاورة".

وركزت القضية في حد ذاتها على ما إذا كانت Google قد انتهكت الأوامر المؤقتة الصادرة عن هيئة مكافحة الاحتكار، والتي طالبت بإجراء مثل هذه المحادثات في غضون ثلاثة أشهر مع أي ناشري أخبار يطلبونها.

لا تزال APIG، التي تمثل معظم دور نشر الأخبار المطبوعة الرئيسية (Le Figaro و Le Monde وما إلى ذلك)، واحدة من المدعين، على الرغم من توقيع اتفاقية إطارية، حيث تم تعليقها في انتظار قرار مكافحة الاحتكار، حسبما قالت مصادر لرويترز.