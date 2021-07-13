سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 13 يوليو 2021، في تعاملات محدودة للبنوك، وشركات الصرافة.

ورغم الجائحة، ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج، بنسبة 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي 2020/2021، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019/2020.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، سجل متوسط سعر الدولار 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

وهيمن سعر 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 18 بنكا، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، والتجاري الدولي، وبنك HSBC، وبركة، والمشرق، والقاهرة، والكويت الوطني، والعربي الأفريقي، وبلوم مصر، وعودة، والأهلي المتحد.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

4 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب

وقعت مصر، الإثنين، 4 عقود جديدة للتنقيب عن الذهب في 15 قطاعا جديدا، مع شركات أجنبية ضمن مزايدة عالمية.

وشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، الإثنين، توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب، والمعادن المصاحبة له واستغلالها في 15 قطاعا جديدا بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركتى سينتامين "Centamin " الأسترالية، و"B2 Gold" الكندية العالميتين باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار.

وقال الملا إن عدد الشركات التي وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في نظامها الحديث، ارتفع إلى نحو 10 شركات عالمية ومحلية.

وأشار إلى أنه أصبح إجمالي العقود الموقعة 20 عقداً للبحث في 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

ودعا الوزير الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها في ظل الزخم الذي توفره الحكومة المصرية للنهوض بقطاع التعدين.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و4.285 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.02 جنيه للشراء، و 52.36 جنيه للبيع.