شكرا لقرائتكم خبر عن يا رايحين للنبى الغالى.. حكايات أم كلثوم وليلى مراد والكحلاوى مع أغانى الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط المصريون منذ دخول الإسلام وانتشاره فى مصر بفريضة الحج ويتمنى كل مسلم مصرى أن ينالها وأن تعينه الظروف وتتوفر لديه الاستطاعة لأدائها، تكون الفرحة بالحج فرحة تغمر القلوب وتبكى العيون من شدة جمالها والاشتياق لها ولزيارة بيت الله الحرام وقبر الرسول الكريم ، وعلى مر التاريخ كان ولا يزال المصريون يحتفون بهذه الفريضة ويبدعون الشعر والأغانى والأعمال الفنية للتعبير عن ارتباطهم بهذه الفريضة وعن الشوق لزيارة الأراضى المقدسة، ولتوديع واستقبال الحجاج الذين أنعم الله ويسر لهم أداء هذه الفريضة.

ومع بداية أيام الحج واستطلاع شهر ذى الحجة نلقى الضوء على حكايات وتاريخ الأغانى التى عرفها المصريون وأبدعوها فرحاً وبهجة وشوقاً لأداء فريضة الحج وغنوها فى وداع واستقبال الحجاج، حيث نشرت مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1957 عدداً من هذه الحكايات.

وأشارت الكواكب إلى أن الموسيقار الكبير محمود الشريف لحن للفنانة شهرزاد أغنية للحج حققت نجاحًا كبيرًا وكانت كلماتها تقول: "روح في رعاية الله يامسافر الحرمين ..تزور حبيب الله وبنوره تملا العين..أرض الرسول جنة تطوف بيها وتتهنى ..يارب عقبالنا ونزور بيت الله"

وكانت وما زالت أغنية ليلى مراد "يارايحين للنبى الغالى" التي غنتها خلال أحداث فيلم "ليلى بنت الأكابر"، أحد أهم أغانى الحج ولبتى نسمعها ونرددها دائمًا خلال أيام الحج ويوم وقفة عرفات، وكان لهذه الأغنية قصة ، حيث أرادت ليلى مراد الذهاب لأداء فريضة الحج، وكان وقتها يتم تصوير أحداث فيلم " ليلى بنت الأكابر ، فأخبرتها إدارة استوديو مصر أنه يجب الانتهاء من تصوير الفيلم خلال أسبوعين وإن سفرها لأداء الحج خلال هذه الفترة سيعطل التصوير ويتسبب في العديد من الخسائر، فرضخت ليلى مراد ولم تسافر، ولكنها طلبت من أبو السعود الإبيارى تأليف أغنية تودع فيها المسافرين للحج ، كما طلبت من الموسيقار الكبير رياض السنباطى تلحين الأغنية لتعبر من خلالها عن شوقها للسفر للحج، ولحن السنباطى الأغنية وسالت دموعه وهو يؤديها ويلحن مقاطعها ، وعندما سمعتها ليلى مراد أعجبت بها إعجاباً شديداً وبكت أيضاً وهى تغنيها، وتم تسجيل الأغنية وحصلت ليلى مراد على نسخة من مهندس الصوت وأهدتها إلى للإذاعة لتكون واحدة من أجمل أغانى الحج التى تتغنى بها الأجيال المتعاقبة من حجاج بيت الله الحرام كل عام.

وأبدعت كوكب الشرق أم كلثوم في أغنية القلب يعشق كل جميل وأيضاً لحنها المبدع الكبير رياض السنباطى ، و تبدأ بداية وكأنها أغنية رومانسية وتتصاعد حتى تعرف أن الكلمات التي كتبها الشاعر الكبير بيرم التونسى تذوب عشقاً وحباً في محبة وجمال الخالق، وتتغزل في مناسك الحج وتصف هذه الرحلة الروحانية بكل حب ودقة وبكل ما فيها من جمال ومشاعر صادقة.

كما لحن السنباطى أغنية للحج عنتها نجاة الصغيرة، وغنت هدى سلطان للحج، واعتاد الفنان الكبير محمد الكحلاوى أن يحج مع فرقته كل عام ليغنى اغانيه الخاصة بالحج، حيث قدم ما يقرب من 20 أغنية دينية عن الحج ومناسكه وفرحة الحجاج.