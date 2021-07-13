بعدما وصفه بالمغني.. لاعب بالدوري المصري يهدد صحفياً بالقتل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 13 يوليو 2021 08:43 صباحاً - منذ 36 دقيقة

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن لاعبا محترفا بالدوري الممتاز هدد صحفيا وصفه بـ “المغني” بالقتل، وبحسب “المصري اليوم”، فإن فرانسيس أفيري لاعب غزل المحلة، حاول الاعتداء على صحفي يدعى “محمد غنيم”، مرددا أنه سيقتله.

وفي ذات السياق، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكرة بغزل المحلة، علي العباسي، إن الأزمة التي حاول فيها اللاعب التعدي على الصحافي كانت خلال المران الجماعي.

وأضاف العباسي، أن اللاعب كان مستاءا مما نشر عنه على مواقع السوشيال ميديا، بأنه مغني وليس لاعب كرة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكرة بغزل المحلة، أن “اللاعب ترك التدريب وقفز الحاجز الحديدي للمدرجات وحاول التعدي على الصحفي، وعندما فر الصحفي حاول فرانسيس تخريب معداته”.

وأكد العباسي، أن فريق غزل المحلة أوقف اللاعب وأخضعه للتحقيقات، وأنه يتدرب منفردا لحين انتهاء التحقيقات.

ونقلت “المصري اليوم” عن الصحفي محمد غنيم قوله، إنه “فوجئ بهجوم لاعب المحلة عليه قائلا: “سأقتلك”.

وشدد غنيم على أنه لا يعرف سبب إقدام فرانسيس على ذلك فجميع المواقع والصحف تكتب عنه، مشيرا إلى أن معظم صور اللاعب على جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تواجده في حفلات غنائية.