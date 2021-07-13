نجوى كرم ترفع منسوب التشويق لأحدث أعمالها.. فيديو يشعل المواقع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت النجمة اللبنانية نجوى كرم منسوب التشويق لجديدها من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام” وثقت فيه زيارتها لأحد استيديوهات تسجيل الأغاني.

وظهرت نجوى في أول الفيديو وهي في السيارة وفي طريقها إلى الاستديو ومن ثم ظهرت داخل غرفة التسجيل.

وعلقت قائلة “نحنا بطريقنا إلى الاستديو حتى نطلّ على الجديد قبل ما ينزل”. ثم نشرت صورة لها خلال تسجيل الأغنية واكتفت بالتعليق برمز موسيقى.

وسبق أن انتشر في الأيام الماضية فيديو لنجوى ظهرت فيه أثناء تسجيلها أغنية جديدة باللهجة اللبنانية، وأفادت مصادر “بتجرد” أن هذه الأغنية ستصدر بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وكانت نجوى احتفلت بتحقيقها رقماً قياسياً جديداً على قناة شركة “روتانا” على يوتيوب، حيث كشفت الشركة في إحصائية لها، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل، عن تصدر نجوى لقائمة النجوم الأكثر إعجاباً على يوتيوب، وذلك من خلال فيديو كليب أغنية “ملعون أبو العشق”، والتي نالت ما يقارب 1.3 مليون علامة إعجاب على يوتيوب، كما حقق الكليب ما يقارب من 170 مليون مشاهدة على قناة روتانا.

يذكر أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “​معذور قلبي​” التي لاقت نجاحاً بارزاً، وهي من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع موسيقي علي حسّون.